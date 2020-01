Santo-angelense participou da 95ª Corrida Internacional de São Silvestre

No dia 31 de dezembro foi realizada a 95ª edição Corrida Internacional de São Silvestre e a santo-angelense Bruna Massafra Paluchowski participou pela primeira vez e foi uma das atletas que representou a cidade no evento. Nesta edição, 35 mil atletas profissionais e amadores competiram e Bruna conquistou a posição 973 na classificação geral e na categoria 30 a 34 anos a posição 155. Completando a prova em 1 hora e 39 minutos.

De acordo com Bruna, ela começou a correr há sete anos por questões de saúde e incentivada pelo grupo de corrida de Tarciso Girardi, desde então iniciou as competições em rústicas em Santo Ângelo e nas cidades da região. Bruna já participou de eventos como a Maratona Beto Carrero 2019, 15ª TTT – Travessia Torres Tramandaí e 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre, mas ela explica que a maior de todas foi a São Silvestre no final de 2019.

Para participar da Corrida Internacional de São Silvestre foi necessário contar com o auxílio de amigos e desconhecidos que compraram os números de uma rifa vendida por Bruna na cidade e em Ijuí para ajudar nas despesas, mas segundo ela a experiência foi única. “Eu gostei muito, com certeza vou ir de novo”, garante.

CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma corrida de rua realizada anualmente na cidade de São Paulo, no dia 31 de dezembro.

É a mais famosa e tradicional do Brasil e da América do Sul, tem um percurso atual de 15 km pelo centro da capital paulista e é uma corrida mista desde 1975, quando iniciou a participação oficial das mulheres. Entre 1925, ano de sua criação e 1944, foi disputada apenas por corredores brasileiros.