Santo-angelense conquista “ouro estadual” no atletismo

O Santo-angelense Henrique Schommer conquista duas importantes medalhas em provas disputadas no último domingo, dia 5, na pista da Sogipa no Estádio José Carlos Daudt em Porto Alegre. Subiu ao pódio ao vencer a prova de 800 metros e no revezamento 4×400 metros

No último domingo, dia 5, Henrique Schommer participou do campeonato Estadual Loterias Caixa de Atletismo, correu a prova de 800 metros Sub 20 e chegou em primeiro lugar, o desempenho do atleta lhe rendeu uma das mais importantes medalhas de sua trajetória. “Com certeza essa foi uma das medalhas mais importantes, já que é uma categoria acima da minha. Além de ser o único atleta da competição a fazer os 800 metros abaixo da barreira de 2 min”, disse Henrique ao confirmar a conquista. No revezamento 4×400 metros Schommer ajudou sua equipe a conquistar mais um ouro e subir ao primeiro lugar do pódio.

Vale ressaltar que a modalidade de 800 metros é uma das especialidades do atleta que desde muito cedo, quando treinava na pista do Colégio Marista em Santo Ângelo, já despontava como uma das promessas do atletismo gaúcho. Desde o ano de 2018 Henrique ingressou no seleto grupo de atletas da SOGIPA e já conquistou várias medalhas.

O objetivo de Henrique é ser um atleta com potencial olímpico. Disse que para isso precisa treinar muito e o próximo objetivo é percorrer 800 metros em 1 minuto e 50 segundos. Schommer estuda a proposta de treinar durante o mês de janeiro em São Paulo no Esporte Clube Pinheiros.