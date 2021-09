Atleta santo-angelense entre os melhores do Brasil

O atleta santo-angelense Henrique Schommer, especialista em provas de atletismo na modalidade meio-fundo (de 300 a 3000 metros) participou, no dia 29 de agosto, do Campeonato Brasileiro de Atletismo realizado em São Paulo

As provas da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 18 foram disputadas no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na Vila Clementino em São Paulo e contou com representantes de 135 clubes, de 22 Estados e o Distrito Federal, ou seja, o atleta santo-angelense, Henrique Schommer, competiu com os melhores atletas do Brasil e conquistou o quinto lugar na classificação final.

Neste campeonato os atletas disputavam uma vaga para o Sul-Americano Sub-18, previsto para os dias 25 e 26 de setembro, e que será realizado em Encarnación, no Paraguai.

Henrique comemorou muito as vitórias nas provas preliminares e na corrida final, ficou em 5º lugar. Schommer ocupa atualmente a 13ª colocação no ranking brasileiro sub-18 (800m rasos) e 14ª colocação ranking 1500m rasos.