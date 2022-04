Atleta santo-angelense conquista medalha em campeonato nacional

Depois de três medalhas de ouro no estadual sub-20 e sagrar-se campeão estadual nos 1500 metros, 800 metros e no revezamento 4×400, Henrique Schommer, junto com a equipe da SOGIPA, foi para o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20 e conquistou o bronze no revezamento 4×400

O santo-angelense Henrique Schommer integra a equipe de atletas da SOGIPA e participou entre os dias 22 e 24 de abril do Campeonato Brasileiro sub-20 de Atletismo. Ao lado dos atletas Leonardo Rapke, Denner Simão, Pedro Bueno conquista bronze no revezamento 4×400.

As provas reuniram cerca de 800 atletas de 125 clubes brasileiros e foi realizada no Centro Olímpico de São Paulo (SP). Este evento esportivo é organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e financiamento da Caixa Econômica Federal.

A medalha de bronze no revesamento 4×400 concretiza um importante passo nos objetivos traçados desde o ano de 2019, quando intensificou os treinos para ser um atleta de alto rendimento. Henrique reconhece que a prova deste final de semana foi a mais importante da sua carreira de atleta, pois reuniu competidores de todo o Brasil, algo muito significativo para o atleta.

Por ser uma prova coletiva, não lhe garante ainda um passaporte para campeonatos internacionais, mas considerou uma experiência decisiva para continuar avançando e tendo êxito em provas cada vez mais qualificadas.

“Desde o Sub-16 estava trabalhando para chegar onde cheguei. Na próxima competição nacional que terei oportunidade de participar espero estar mais preparando ainda, tanto mentalmente, quanto fisicamente para, quem sabe, trazer um ouro.