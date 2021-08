Equipe da Engeserv celebra trajetória de 30 anos

A Engeserv Serviços de Engenharia completou 30 anos no dia 27 de julho. Especializada na elaboração de projetos e execução de instalações elétricas, lógicas e de prevenção contra incêndios está presente nas mais complexas e grandiosas edificações do município e da região, condomínios, prédios residenciais, mistos e também obras como o Hospital da UNIMED Missões.

A Engeserv Serviços de Engenharia é uma empresa genuinamente santo-angelense, liderada pelos irmãos Ângelo Trein Lucca e Vitor Trein Lucca e completou 30 anos no dia 27 de julho. Nesta semana lançou um vídeo institucional para celebrar o resultado do trabalho. Afinal, para os diretores Ângelo e Vitor, é expertise da equipe que contribui para conquistar, a cada dia, mais confiança e consolidar a trajetória de três décadas no Estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente, no município onde nasceu.

Em Santo Ângelo, ganha o reconhecimento das principais construtoras e se tornou referência na elaboração de projetos complementares no ramo da Construção Civil. Entre os projetos, estão os de instalações elétricas de média e baixa tensão, de rede lógica, fibra óptica, de proteção e prevenção contra incêndio (PPCI), hidrossanitários…

O Engenheiro Eletricista Ângelo Lucca revela que tem orgulho de trabalhar em projetos deste porte e contribuir com o trabalho das principais construtoras de Santo Ângelo. ‘Todos que trabalham na Engeserv foram formados aqui e estão prontos para grandes desafios na construção civil’, disse Ângelo ao relembrar a trajetória de 30 anos da empresa.

Ângelo Lucca explica que a atuação da Engeserve está focada nos projetos complementares que envolvem grandes edificações, como os de rede de instalações elétricas, de fibra óptica, de proteção e prevenção contra incêndio, pois a complexidade e necessidade de segurança neste tipo de instalação é cada vez mais importante para o desenvolvimento urbano e da engenharia.

A Engeserv projeta e executa, no regime de empreitada global, material e mão de obra. Ou seja, presta um serviço especializado, porém completo, desde o dimensionamento das redes, suas particularidades como geradores, transformadores e cabeamento estruturado, compra os materiais que serão usados nas edificações e executa o trabalho no canteiro de obras. A qualidade do projeto e a metodologia de trabalho adotados nestes 30 anos de atuação, já renderam inúmeros depoimentos positivos, que expressam a confiança conquistada.

Para os irmãos Trein Lucca o feedback dos clientes ao parabenizarem a trajetória de trinta anos da empresa é o que alimenta e permite a motivação para continuar investindo em prestação de serviço de alto padrão e qualidade. Rafael Stiller, lidera uma das maiores construtoras de Santo Ângelo e valoriza a parceria com a Engeserv… “Nossa parceria no Gardem foi um sucesso total, a tua empresa é de tirar o chapéu, comento com minha equipe, o que o Ângelo me ensinou na faculdade é o que ele implanta na Engeserv, considero uma equipe muito competente e sempre prestativa”. comentou Stiller

Vitor Trein Lucca destaca que Engeserv, desde que foi constituída, trabalha com a ideia de cumprir com excelência todas as etapas do contrato, do projeto até a energização e funcionamento das redes e instalações. Explica ainda que o grupo de trabalho está conectado com as novas tecnologias e mudanças na legislação e acredita que o esforço da equipe fez da Engeserv uma referência na região e até no estado do Rio Grande do Sul.

A Engeserve, em parceria com a Blue Engenharia LTDA, conta com uma equipe de mais de 20 profissionais, inclusive com titulação de mestres. Foi fundada no dia 27 de julho de 1991 é genuinamente santo-angelense. Pode ser considerada familiar, pois nasceu do sonho de dois irmãos e hoje também conta com o envolvimento dos filhos que são formados na área.

Instalações Elétricas – Projeto, execução e manutenção de instalações elétricas prediais de média e baixa tensões para edificações residenciais, comerciais, industrias e mistas. Mais de 500.000 m² projetados e/ou executados.

Subestações Transformadoras – Projeto, execução e manutenção de subestações nas classes 15kV e 25kV, ao tempo e abrigadas. Disjuntores de média tensão. Mais de 40.000 kVA projetados e/ou executados.

Cabeamento Estruturado – Projeto e execução de cabeamento estruturado para edificações públicas e privadas, instalação e montagens de rack’s e certificação de cabeamento estruturado. Mais de 50.000 pontos projetados e/ou executados.

Fibra Óptica – Projeto e execução de redes de fibra óptica aéreas, subterrâneas e fusões em fibra óptica.

PPCI – Projeto, execução e manutenção de planos de prevenção e proteção contra incêndios, iluminação de emergência, alarme de incêndio, comando para sistemas de pressurização de redes de hidrante.

SPDA – Projeto, execução e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios), instalação de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e equipotencialização