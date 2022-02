Conheça a proposta gastronômica do IRÁH Gastronomia

A proposta do Iráh Gastronomia será apresentada na próxima terça-feira, dia 22 em um evento que contará com mulheres multiplicadoras da ideia e a presença do cerimonialista Amauri Lírio.

Iara pretende surpreender o público com uma experiência única, a inspiração para bem servir e primar pela qualidade dos alimentos também é um resgate da sua história, mas precisamente das lembranças afetivas maternas, desde que tinha cinco anos de idade Iara subia em um banquinho para ajudar a D. Isahira Gatteli (sua mãe) a fazer queijos, também observava o ritual respeitoso de sua mãe com os alimentos, desde a seleção dos ingredientes dispostos na bancada até a finalização propriamente dita.

Foi neste ambiente familiar que as primeiras lições de vida se formaram e o nome do empreendimento “Iráh Gastromia”, concentra e resgata um pouco da relação com Isahira. A marca une mãe e filha como forma de homenagem. Afinal, foi essa pessoa que forneceu tantas referências positivas e ajudou a moldar seu caráter, fazendo de Iara Vidor a empreendedora que hoje se destaca em tudo que faz.

Doação, respeito aos alimentos e cuidado na combinação e preparo das receitas pretendem ofertar uma experiência única, sensações sabores em uma boa memória afetiva. As reservas podem ser feitas pelo telefone – 55 9 9901 1041. Para ficar por dento do cardápio é só seguir o perfil @irahgastronomia no instagram.