Comida com sabor caseiro e assinada pela Padaria Paladar

A Padaria Paladar amplia a atuação e agora também oferece de segunda a sexta-feira, almoço ao meio-dia. Os clientes podem optar pela modalidade livre, peso ou marmitex

Depois de conquistar o paladar diário dos santo-angelenses com pães, tortas, doces, salgados e nos finais de semana o churrasco, galeto e frango assado a Padaria Paladar inaugura, no dia 13 de outubro, o mais novo buffet da cidade de Santo Ângelo.

O proprietário Sr. Airton Antônio Gehlen e toda equipe da Padaria Paladar pretende movimentar o tradicional espaço localizado na Rua Antunes Ribas, esquina com a Tiradentes, com almoços que terão a assinatura “Paladar”. O equipamento para ofertar o Buffet já está no local, o espaço foi readequado para a distribuição das mesas e a equipe de trabalho foi ampliada.

Embora o buffet seja novidade, o preparo dos alimentos será feito por cozinheiras experientes, com até 25 anos de trabalho no setor gastronômico. Na primeira semana a cozinha contará com a assessoria do experiente Edson Correia e também do time vitorioso da padaria paladar, que diariamente conquista muitos elogios com sua produção.

Airton explica que no Buffet será ofertada comida com sabor caseiro, feita com a mesma experiência e primor dos outros produtos que vende no local. A cuca, por exemplo, é um produto de sabor único que se tornou referência no município. Embora o cardápio ainda esteja em processo de ajuste com pesquisa de opinião entre os clientes.