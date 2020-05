Bella Casa Interiores inaugura com peças exclusivas para ambientes internos

Peças decorativas e funcionais para compor ambientes internos de residências são a paixão de Andreia Fiorin Pianesso. Na última segunda-feira, dia 5, ela inaugurou a Bella Casa, uma loja especializada em objetos decorativos, arranjos permanentes, poltronas, aparadores, quadros e uma infinidade de opções para decorar interiores e deixar a casa com a personalidade de cada família.

A empreendedora revela que percebeu nos clientes a vontade de renovação e a demanda crescente por artigos de decoração. “Queremos trazer o belo para dentro de nossas casas, buscamos cada vez mais compor ambientes com objetos que tem a nossa identidade, que valorizem o lugar que moramos, como inserir uma plantinha, trocar um vaso, personalizar um cômodo ou cantinho do ambiente”, explicou Andreia ao falar do hábito das pessoas e da proposta da Bella Casa.

Andreia era proprietária da loja Arte do Papel, na qual, já ofertava produtos artesanais, cartonagem, presentes, entre outros objetos para decoração de festas. Foi atuando neste universo que percebeu a necessidade de ofertar novidades na área de decoração de ambientes, foi assim que nasceu a Bella Casa. Uma loja que pretende dar suporte ao sonho de decoração daquelas pessoas que querem deixar a casa com mais identidade. Andreia também lebra que os arquitetos podem encontrar o que precisam para seus clientes na loja.

Ele explica que a loja é bem variada, pois cada pessoa tem o seu estilo e a intenção é atender a todos os públicos. Poltronas, pufes, aparadores, pendentes, arranjos permanentes, colares de mesas, cachepots mesas de centro de canto e muitos objetos decorativos.

Andreia convida a todos para uma visita na loja. O novo espaço é dedicado à decoração de ambientes em Santo Ângelo e está localizado na Rua Marques do Herval, 965, esquina com a Rua Bento Gonçalves.