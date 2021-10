URI apresenta Vestibular, Pós-graduações e inovações pedagógicas

A direção da URI Santo Ângelo, coordenadores de cursos e professores reuniram profissionais da imprensa de Santo Ângelo e Região em sistema remoto, na tarde de terça-feira, 5, para apresentar o Vestibular de Verão 2022, os Programas de pós-graduação e o planejamento das comemorações, em 2022, dos 30 anos da URI como Universidade.

Durante a reunião foi apresentado um vídeo institucional e o Diretor Acadêmico Marcelo Stracke falou sobre o Vestibular 2022, cujas inscrições estão abertas até dia 2 de novembro, com prova a ser aplicada dia 7 de novembro, no formato optado pelo candidato: presencial ou online.

Stracke divulgou o novo curso, de Biomedicina, que tem base comum com o de Farmácia, possibilitando dupla formação, e enfatizou a reestruturação feita no projeto pedagógico de diversos cursos, com a nova proposta oferecendo certificações intermediárias ao longo da graduação. Na sequência, o Diretor divulgou os Programas de stricto sensu, que oferecem dois mestrados profissionais, um mestrado acadêmico e um doutorado. “Os mestrados profissionais nasceram a partir de demandas de empresas e instituições da Região, enquanto os mais de 100 cursos de curta duração, respondem demandas da sociedade em geral”.

O Diretor Geral Gilberto Pacheco exortou os profissionais a estimularem os jovens a estudar e disse ter expectativa de que haja uma retomada na área de educação. “Em nível nacional, vemos uma grande redução no comparecimento das provas do Enem, assim como na matrícula do ensino superior. A única solução para o país dar um salto de qualidade é investindo em Educação. Já somos uma potência em alimentos. Precisamos ser potência em produção pelo conhecimento”.

A Diretora Administrativa Berenice Rossner Wbatuba observou que “o vestibular nos traz a expectativa do retorno ao sistema presencial, um grande diferencial da URI”.

Berenice lembrou que em 2022 a URI fará 30 anos como Universidade. “Nós comemoramos a excelência de egressos no mercado de trabalho, o reconhecimento de nossas pesquisas e o permanente compromisso com a Região. Para marcar a data, estão em planejamento muitas atividades acadêmicas, sorteios de bolsas, assim como a ampliação de financiamento próprio, além do fortalecimento dos diferentes benefícios para egressos, familiares e transferências.”

Cursos ofertados no campus de Santo Ângelo

Administração (N)

Agronomia (N/D)

Arquiterura e Urbanismo (N/D)

Biomedicina (N/D)

Ciência da Computação (N)

Ciências Contábeis (N)

Direito (N/D)

Educação Física (N/D)

Enfermagem (N/D)

Engenharia Civil (N/D)

Engenharia Elétrica (N/D)

Engenharia Mecânica (N/D)

Engenharia Química (N/D)

Farmácia (N/D)

Medicina Veterinária (N/D)

Pedagogia (N)

Psicologia (N/D)

A campanha do vestibular de verão da URI vem com o tema “O conhecimento muda a sua vida”e faz um resgate dos valores que formam a universidade, como humanidade, proximidade e empatia.

Inscrições

As inscrições seguem até o dia 2 de novembro pelo site. A prova será realizada no dia 7 de novembro, a partir das 13h para os Campus de Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.