Tecnólogo em Gastronomia é o novo curso da FASA

O 11º curso superior ofertado pela Faculdade Santo Ângelo (FASA) será o tecnólogo em Gastronomia. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União, nº 196, de 13 de outubro de 2020, através do Parecer CNE/CES546/2020.

O novo curso, que possui o conceito 4 definido pelo MEC, foi comemorado pela direção da instituição e já ofertará 25 vagas no próximo vestibular.

Segundo o professor Rafael Rossetto, diretor-presidente da FASA. O curso de Gastronomia é um dos mais procurados nos últimos anos e a instituição está preparada para oferecer a melhor formação. “Nossos laboratórios já estão prontos e equipados com o que há de mais moderno no ramo da gastronomia”, afirmou Rossetto.

VESTIBULAR 2021 – O curso de Gastronomia ofertará 25 vagas já para o próximo vestibular, com ingresso no primeiro semestre de 2021. Na mesma oportunidade, também serão oferecidas diversas vagas para os outros 10 cursos da Faculdade: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Medicina Veterinária e Pedagogia.

CURSO DE GASTRONOMIA – O curso superior em Gastronomia da FASA terá duração de dois anos e as aulas serão no turno da noite. O aluno formado na Instituição será um profissional conhecedor da cultura gastronômica e estará apto a gerenciar, operacionalizar e aplicar as técnicas gastronômicas na criação, inovação, pesquisa e extensão de alimentos e bebidas.