Santo Ângelo receberá a primeira palestra da edição 2020 do Projeto Conexão de Ideias. O encontro com a educadora Lourdes Atié acontece no dia 04 de março, numa realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, e inicia às 19h30, no Clube Gaúcho (Rua Bento Gonçalves, 915).

INGRESSOS

Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00 e darão direito à entrada no 7º Fórum de Educação, já agendado para o dia 31 de julho e que terá programação divulgada em breve.

A socióloga e educadora Lourdes Atié ministrará a palestra O que significa aprender na contemporaneidade, em que aborda o papel da escola perante um mundo em transformação.

Informações sobre o evento estão disponíveis no Sesc Santo Ângelo (Rua 15 de Novembro, 1500) pelo telefone (55) 3312-4411, no site www.sesc-rs.com.br/santo_angelo e na página www.facebook.com/sescsantoangelo. A apresentação tem o apoio do Sindilojas Missões.