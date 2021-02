Municípios Missioneiros se posicionam referente às aulas presenciais

A Associação dos Municípios das Missões recomenda o retorno das aulas do ensino fundamental em formato híbrido (presencial e remoto), com uso de 50% da capacidade de cada sala de aula. Quanto aos alunos da educação infantil, devem ser observadas as particularidades de cada município. Contudo, as medidas de higiene e controle continuam, inclusive com o distanciamento de 1,5 metros e o uso de máscaras faciais. Professores devem usar jalecos e nas entradas das escolas os tapetes sanificantes. A AMM também considera prioritária a vacinação dos profissionais de educação. Confira a nota em sua íntegra.

“A AMM, por deliberação de sua Diretoria, em reunião realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, com a participação da coordenação do colegiado de Secretários de Educação dos municípios que compõe essa Associação, expede a seguinte orientação:

1. A aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo dos alunos têm sofrido expressivo impacto negativo com a paralisação das atividades presenciais;

2. A falta de estímulo cerebral associada ao fato, poderá ser minimizada ao longo do tempo, mas o retorno deve ser imediato para iniciar a recuperação;

3. Além da formação cognitiva, a socialização e a interação alunoaluno e aluno-professor, é determinante para uma adequada formação da pessoa e da sua personalidade. O isolamento sustentado corta vínculos de amizades, respeito, segurança, confiança, alegria e responsabilidade;

4. Todos estes valores são essenciais para a formação integral do cidadão. Os alunos e seus familiares devem confiar nas medidas de proteção promovidas pelo estado e município, cuja premissa básica é o cuidado dos alunos e professores;

5. A atividade produtiva, especialmente a indústria, tem retorno de 100% às atividades, bem como outras áreas prioritárias na vida da comunidade;

6. O retorno às aulas será em formato híbrido (presencial e remoto), com 50% da capacidade de cada sala de aula (ensino fundamental);

7. A educação Infantil também terá o seu retorno, seguindo as especificidades e particularidades de cada Município;

8. A observância de protocolos sanitários nas escolas e no transporte escolar;

9. Os protocolos: uso obrigatório de máscara, fiscalização da higiene por parte do município, verificação de febre na entrada e disponibilização de álcool gel, bem como distanciamento de pelo menos 1,5 metros, entre cada aluno na sala;

10. Elaboração de plano de contingência para a rede de ensino

municipal, contendo as seguintes previsões mínimas:

– tapete sanitizante na entrada da escola;

– manutenção adequada da higiene da escola;

– uso de jalecos por professores e funcionários;

– vedação de aglomerações nos espaços comuns;

– exclusão de toalhas de pano;

– uso de luvas pelas atendentes quando da troca de fraldas;

– distanciamento de pelo menos 1,5 metros no refeitório, bares e

cantinas da escola;

– suspensão de atividades coletivas;

– manter ambientes ventilados;

– fazer uso adequado de equipamentos de proteção.

10. Que seja feito testagem imediata de todos os profissionais de

educação;

11. Que a vacinação dos profissionais de educação seja tratada como prioridade.”