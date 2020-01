Ministério da Educação divulga resultado do ENEM 2019

Foi divulgado nesta sexta-feira, dia 17, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, as notas individuais poderão ser acessadas pela Página do Participante no portal (www.enem.inep.gov.br/participante/) e no aplicativo do Enem, após login com CPF e senha. Para os “treineiros”, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2019, o boletim individual será publicado em março de 2020.

SISU

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SISU) no primeiro semestre de 2020 iniciam no dia 21 e segue até 24 de janeiro, pelo site www.sisu.mec.gov.br/, a chamada regular será no dia 28. Após a chamada regular, de 29 de janeiro a 4 de fevereiro será o prazo para participar da lista de espera, o candidato poderá ser chamado para preencher uma das vagas de 7 de fevereiro a 30 de abril.

O SISU oportuniza vaga em instituição pública, podem participar do processo aqueles que realizaram a prova do ENEM em 2019 e obtiveram a nota da redação diferente de zero.

PROUNI

O Programa Universidade para Todos (ProUni) 2020, na edição do primeiro semestre receberá inscrições entre os dias 28 e 31 de janeiro, por meio do site www.prouniportal.mec.gov.br/. Poderão participar do ProUni apenas os estudantes que fizeram as provas do Enem 2019 e que conseguiram média igual ou superior a 450 pontos e nota acima de zero na redação.

Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter estudado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em colégio particular. Estudantes que concluíram o ensino médio pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou Enem e pessoas com deficiência. As bolsas parciais são disponibilizadas para estudantes com renda familiar mensal de até três salários mínimos por membro, e as bolsas integrais para estudantes com renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 4 de fevereiro, até dia 11, é o prazo para confirmar as informações. A lista da segunda chamada será publicada no dia 18 de fevereiro, tendo como prazo para confirmar as informações, 18 a 28.

FIES

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos. As inscrições serão de 5 a 12 de fevereiro no site www.fies.mec.gov.br/. O resultado será divulgado no dia 26 de fevereiro.