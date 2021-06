A merenda escolar que agora é cesta básica

Kits de alimentos adquiridos pelo estado com a verba da merenda escolar foram recebidos pela 14ª Coordenadoria Regional de Educação em Santo Ângelo. O efetivo do Exército Brasileiro, por meio do 1º Batalhão de Comunicação contribuiu com a logística de recepção armazenagem e operacionalização da entrega para 34 escolas da rede estadual localizadas em onze municípios da regional.

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação coordenou o recebimento e a distribuição de cestas básicas compradas com o dinheiro da merenda escolar. Nesta segunda-feira, dia 7, assim que o descarregamento ocorreu, as equipes diretivas de cada uma das 34 escolas já iniciaram a retirada dos alimentos.

A Coordenadora Regional de Educação, Rosa Maria de Souza Rosa, acompanhou a operação e elogiou o trabalho do Exército que operacionalizou a ação. Ela recorda que duas ações exitosas semelhantes ocorridas durante o ano letivo de 2020, uma delas no dia 28 de abril e uma segunda no dia 11 de maio. Ambas contaram com a assessoria dos militares.

Rosa informou que o auxílio alimentar prestado a famílias de alunos, não se resume a estas operações mais complexas, pois durante o ano letivo de 2021, as equipes diretivas das escolas organizaram kits de alimentação com verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), complementado com verba do Estado, que destina R$ 0,50 diários, por aluno, para qualificar a merenda distribuída na rede. Este montante também foi destinado para a alimentação dos alunos, principalmente, famílias que participavam dos programas sociais do governo, como Bolsa família.

Em todo o estado foram 95.000 kits de cestas básicas, cada uma com 26,5kg. Uma carreta transporta cerca de 1000 kits de cestas básicas e cada diretor de escola fará um relatório da entrega dos kits com as assinaturas que comprovam a distribuição.