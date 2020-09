Internet patrocinada está disponível para alunos e professores da Rede Estadual

O serviço de internet patrocinada já está disponível para garantir o acesso de estudantes e educadores às Aulas Remotas em todo o Rio Grande do Sul. Com o plano especial de internet, que poderá ser utilizado exclusivamente para conteúdos educacionais, será possível que o usuário acesse as plataformas de aula do Google e utilize recursos multimídia, como vídeos, áudios, textos e webconferências, sem pagar por isso. O governo remunerará as operadoras pelo uso de dados voltado ao ensino.

A iniciativa proporcionou, por meio do Google Classroom, a criação de mais de 37 mil turmas espelhadas e mais de 500 mil ambientes virtuais divididos por componentes curriculares.

A ação, que abrange 820 mil alunos e os mais de 60 mil professores da Rede Estadual, foi anunciada pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo pelas redes sociais na última quinta-feira, dia 27. O investimento é de R$ 8,5 milhões.

Devido à suspensão das atividades escolares presenciais por causa da pandemia, as Aulas Remotas começaram a ser a implantadas em junho e fazem parte do modelo híbrido de ensino, que também compreende aulas presenciais – ainda sem data de retorno.

Como acessar a internet patrocinada

1. Baixar no celular do usuário o aplicativo Escola RS, desenvolvido em parceria com a Procergs e já disponível no Google Play.

2. Depois, basta habilitar os dados móveis. Esta ação é necessária para que seja identificada a operadora que disponibilizará o sinal.

3. Quando o aluno e o professor fizerem login com a conta educacional, que é o meio criado para validar o acesso, aparecerá a seguinte mensagem: “Aguarde, estamos configurando a sua internet patrocinada”.

4. O usuário pode verificar o status da internet patrocinada no ícone em formato de globo no canto superior esquerdo da tela. Se estiver verde, a conexão está ativa.