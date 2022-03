Inspira Tech está com inscrições abertas

O Desafio Inspira Tech é uma competição voltada para os estudantes da Educação Profissional e Tecnológica que ocorrerá entre os meses de abril e julho deste ano.

As inscrições para o Desafio Inspira Tech estão abertas até o dia 31 de março e devem ser realizadas de forma online no site da Seduc. O evento, promovido pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Sebrae, mobiliza estudantes do país inteiro que estão regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional e Tecnológica, ofertados por qualquer instituição de ensino brasileira.

Com uma equipe composta por até cinco alunos e um professor, os participantes deverão construir um projeto de negócio na temática da Economia 4.0, no setor de Agronegócio, Indústria ou Serviço. O evento ocorrerá de forma online durante os meses de abril a julho de 2022 e a programação prevê palestras, elaboração de pitches, além de seleção das melhores soluções desenvolvidas.

O desafio tem por objetivos proporcionar aos estudantes da educação profissional e tecnológica a formação e vivência em processos e ideação de novos modelos de negócios, com a finalidade de resolver os problemas reais, potencializar um ambiente favorável ao desenvolvimento de pequenos negócios e fortalecer a cultura de inovação tecnológica e empreendedorismo nas instituições de educação profissional.

As equipes vencedoras serão premiadas com passagens aéreas e diárias para visitas técnicas a centros de referência em inovação e tecnologia em São Paulo, incluindo o acompanhamento do professor/mentor indicado no momento da inscrição. As visitas deverão acontecer em agosto de 2022.