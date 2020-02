Inscrições para o PROUNI encerram amanhã

O MEC divulgou o novo cronograma para o Programa Universidade para Todos (Prouni), iniciativa do MEC que concede bolsas integrais e parciais em universidades privadas. As inscrições foram abertas na terça-feira, dia 28. Elas estavam suspensas em decorrência do impasse com o Sisu e as notas do Enem.

“No cronograma inicial, o término para concorrer às bolsas seria na próxima sexta-feira, 31. O MEC decidiu prorrogar o prazo por mais um dia, sábado, 1º de fevereiro, para que os candidatos tenham tempo suficiente de se inscreverem”, informou o MEC em nota. A atual edição do Prouni vai selecionar estudantes para 251.139 bolsas parciais e integrais para faculdades privadas com base nas notas do Enem.

Podem participar do ProUni os estudantes que fizeram as provas do Enem 2019 e que conseguiram média igual ou superior a 450 pontos e nota acima de zero na redação. Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter estudado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em colégio particular. As bolsas parciais são disponibilizadas para estudantes com renda familiar mensal de até três salários mínimos por membro, e as bolsas integrais para estudantes com renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa.