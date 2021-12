IFFar Campus Santo Ângelo completa sete anos em dezembro

Uma transmissão ao vivo pelo YouTube e na WebTV do IFFarroupilha será efetivada nesta quarta-feira, dia 8, para relembrar fatos históricos alusivos ao 7º aniversário de instalação IF Farroupilha campus de Santo Ângelo

O marco inicial das atividades do Campus de Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha está referenciada na portaria de funcionamento emitida pelo MEC – Ministério de Educação – em dezembro de 2014. Mês em que a instituição foi autorizada a iniciar as atividades letivas em prédio cedido pela Prefeitura de Santo Ângelo junto a SMED – Secretaria Municipal de Educação. No ano posterior, em 2015, o IFFar Santo Ângelo inicia em prédio próprio no Bairro Indubras na RS 218 Km 5.

A live de aniversário será transmitida a partir das 19h30min e contará com convidados que integraram a comissão de implantação do campus, direção geral, reitora do IFFar.

No livro lançado no ano passado, “Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Ângelo” são feitos relatos sobre o processo de implantação e a história do IF Farroupilha local e informam que encontros e seminários realizados desde o ano de 2011 contribuíram para definir os eixos tecnológicos que ajudariam a guiar os passos do IF Farroupilha de Santo Ângelo: Ambiente e Saúde; Recursos Naturais; Comunicação e Informação.

A obra também destaca que a doação de 50 hectares de terras em tratativas feitas com a Administração Pública de Santo Ângelo também contribuíram com a efetivação do projeto.

Já em sede própria no ano de (2015), além dos dois cursos que já deram início em 2014 (Técnico em Gerência de Saúde Subsequente e Técnico em Informática para Internet Subsequente) também foram ofertados outros cursos, como: Técnico em Enfermagem Subsequente; Técnico em Estética Subsequente; Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Integrado; Técnico em Estética Integrado na modalidade Proeja e Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet. Já no ano de 2016, foram acrescidos às ofertas existentes o Curso Técnico em Agricultura Integrado; em 2017, o Curso Superior de Licenciatura em Computação; em 2018, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio e, em 2019, o Curso Técnico em Administração Integrado.