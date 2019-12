Formatura de 612 alunos do Proerd

Na noite desta quinta-feira, dia 12, na Praça Pinheiro Machado em Santo Ângelo, realizou-se a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência (PROERD).

As aulas são ministradas por policiais militares instrutoras do Proerd. Durante o 2º semestre de 2019 em Santo Ângelo, foram ministradas aulas em 19 escolas, com um total de 25 turmas com alunos do 5º ano, totalizando 612 formandos.

Os alunos realizaram o juramento do Proerd e receberam certificados de conclusão. Também realizaram redações, sendo um aluno de cada turma condecorado com uma medalha pela melhor história, e três alunos que tiveram suas histórias destaques foram premiados com um troféu e uma bicicleta.