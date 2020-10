Escolas de educação infantil da rede particular retomam atividades presenciais

Parte das escolas particulares de educação infantil, que atendem bebês e crianças com até cinco anos e de 11 meses de idade, iniciaram o movimento de retorno das atividades presenciais e reabriram na última quarta-feira, dia 14, em Santo Ângelo. O reinício das atividades será gradual e conforme a autorização familiar. Na próxima terça-feira, dia 20, a escola Criança e Companhia que oferta ensino até o quinto ano também inicia as aulas presenciais.

As escolas seguem protocolos de segurança em saúde que indicam tapetes higiênicos com cloro, higienização de mochilas e mãos com álcool na entrada, medição de temperatura corporal, horário pré-determinado para chegada e saída, entre outras alterações como delimitação de espaços internos indicando o distanciamento entre uma e outra criança.

Um plano de contingência unificado foi elaborado pelo conjunto das escolas particulares que atendem esta faixa etária. Deste modo, criou-se um protocolo padrão. O setor de vigilância epidemiológica do município já fez uma vistoria nas escolas e deve seguir fiscalizado o cumprimento das medidas.

Para crianças que frequentam o berçário I, II e maternal I até três anos de idade, não há recomendação do uso de máscaras, mas sim de um distanciamento de dois metros entre uma e outra criança. A quantidade de crianças também é limitado a possibilidade de monitoramento nos espaços dedicados às brincadeiras.

Para crianças maiores de três anos de idade é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento cai para 1,5 metros. Entre as crianças em processo de aprendizagem formal, recomenda-se a realização das atividades de fixação no ambiente doméstico.

Segundo o proprietário da Escola de Educação Infantil Arco-Íris e também representante da União das Escolas Infantis de Santo Ângelo, a frequência neste primeiro momento é mais tímida, fica em torno de 20 a 30%, mas os diretores das escolas são otimistas e acreditam que logo já será possível atuar com a capacidade máxima dentro deste contexto.

O retorno foi possível depois que a cidade permaneceu duas semanas na classificação de risco médio e tem como referência o calendário proposto pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que autoriza o funcionamento de cada faixa etária no seguinte cronograma:

Ensino Infantil: 8 de setembro

Ensino Médio (geral): 21 de setembro

Ensino Superior: 21 de setembro

Ensino Médio (estadual): 13 de outubro

Ensino Fundamental – anos finais: 28 de outubro

Ensino Fundamental – anos iniciais: 12 de novembro