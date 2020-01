Com o objetivo de oportunizar atividades acadêmicas em período de férias para complementar a formação em Engenharia Química, gerando competências para atuar na área e em indústrias químicas e de alimentos, acontece de 13 a 24 de janeiro, a I Escola de Férias de Engenharia Química da URI Santo Ângelo.

Na oportunidade, serão trabalhadas análises físico-químicas em laboratórios de controle de qualidade de alimentos e insumos da indústria alimentícia, além de um curso de balanço de massa com aplicações em processos industriais.

A inscrição deve ser feita no site da URI, com taxa de R$ 15 para o curso de Análises Físico-Química de Alimentos e também R$ 15 para Balanço de Massa.

De acordo com o coordenador Isaac dos Santos Nunes, a programação a ser cumprida é a seguinte:

CURSO DE EXTENSÃO: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ALIMENTOS

13/01: 8h – 12h – Apresentação de um laboratório de análises de controle de qualidade, noções de coleta e preparo de amostras, vidrarias, materiais e equipamentos utilizados na análise de alimentos.

14/01: 8h – 12h – Determinação do teor de umidade (por dessecação), do teor de cinzas, resíduo seco e teor de acidez em alimentos.

15/01: 8h – 12h – Análise qualitativa e quantitativa da presença de glúten em amostras de farinhas.

16/01: 8h – 12h – Determinação do teor de lipídios em alimentos.

17/01: 8h – 12h – Determinação de açúcares em alimentos.

CURSO DE EXTENSÃO: BALANÇO DE MASSA

20/01: 8h – 12h – Importância dos balanços de massa. Conservação da Massa. Equações gerais de balanço. Balanço de massa em Regime estacionário. Frações: mássica e molar. Exemplos resolvidos.

21/01: 8h – 12h – Balanços de massa em regime estacionário aplicados a processos físicos: secagem, destilação, mistura. Exemplos resolvidos.

22/01: 8h – 12h – Estequiometria industrial: balanços de massa aplicados a processos químicos. Exemplos resolvidos.

23/01: 8h – 12h – Balanços de massa em processos químicos. Balanços de massa em processos de combustão. Exemplos resolvidos.

24/01: 8h – 12h – Resolução computacional de exemplos de balanços de massa empregando Excel.