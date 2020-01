Educação investe em mais de R$ 152 mil em melhorias nas escolas

Em preparação ao ano letivo 2020 o Governo Municipal investe R$ 152.225,40 em obras de infraestrutura e de melhorias nas escolas da rede pública de ensino, com recursos da Secretaria de Educação (SMEd). As aulas na rede municipal têm início previsto para o dia 19 de fevereiro.

Segundo informações do secretário municipal de Educação, Valdemir Roepke, o Nanaco, oito escolas já estão com suas obras concluídas, duas devem ter a ordem de serviço autorizada pelo prefeito Jacques Barbosa para início nos primeiros dias de fevereiro e um educandário está com o projeto de ampliação sendo elaborado pela Secretaria de Planejamento.

Os investimentos estão sendo direcionados com prioridade para as escolas de educação infantil, sem deixar de atender os estabelecimentos do ensino fundamental. Foram contempladas com obras de construção de área coberta, construção de muro, readequações das redes de esgoto, de água e energia elétrica, além de consertos e serviços de média monta, as escolas de educação infantil Neusa Goulart Brizola, Professor José Barcaro, Tótilas Carvalho, Modelo; e as de ensino fundamental Dr. Orlando Sparta de Souza, José Alcebíades de Oliveira e Mário Piratini da Rosa.

O prefeito Jacques deve assinar nos próximos dias, a ordem de serviço para a execução de duas quadras esportivas com piso de concreto polido nas escolas de ensino fundamental Sargento Pedro Krinski (Barra do São João) e Esther Schroeder. O investimento é de R$ 46.580,40.

PLANEJAMENTO

A adoção de um planejamento da Secretaria de Educação, desde o início da gestão, praticamente zerou o déficit de vagas na Educação Infantil de Santo Ângelo. O reaproveitamento de salas e a ampliação de escolas foram elencados como prioridade. Conforme o secretário, o Governo Municipal investiu na ampliação de sete escolas de educação infantil logo no primeiro ano, investindo mais de R$ 300 mil, ampliando a capacidade de acolhimento de crianças em idade de pré-escola.

ESTRUTURA

Nanaco destacou que a Secretaria de Educação investiu R$ 667.810,00 em 2019, para dotar as escolas municipais de estrutura de aparelhos, equipamentos e materiais pedagógicos que ofereçam condições para o aprimoramento do aprendizado, valorizando professores e alunos da rede pública. Entre as aquisições estão mobiliários e conjuntos escolares, climatizadores, parques infantis, quadros brancos, brinquedos e jogos pedagógicos, além de outros materiais diversos para atender a demanda dos educandários.