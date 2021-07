Consulta Pública do Instituto Federal Farroupilha

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, campus Santo Ângelo, convida a comunidade para participar de pesquisa para oferta de curso superior

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.

Foi criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, tendo como missão promover a educação profissional, científica e tecnológica, pública, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, com foco na formação integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável.

No município de Santo Ângelo, o IFFar iniciou suas atividades no ano de 2014 e, atualmente, oferece Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Curso Subsequente e Cursos Superiores.

Entre os Cursos Superiores ofertados hoje, temos o Curso Superior de Licenciatura em Computação, cujo objetivo é formar professores para o ensino de Computação e Informática na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Técnico de Nível Médio.

Cabe ressaltar que, uma das políticas institucionais é o compromisso com a formação de professores. Por isso, o IFFar propõe-se a oferecer uma segunda licenciatura, ampliando a oportunidade para jovens e adultos que têm interesse em realizar graduação no campo da educação.

Para tanto, solicita a participação da comunidade no processo de escolha de um novo curso de licenciatura para o município de Santo Ângelo e região.

Para participar, acesse o formulário:

Acesso: http://bit.ly/novalicenciaturaiffarsan

O formulário também está disponível no site da instituição:

Acesso: https://www.iffar.edu.br/santoangelo