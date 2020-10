Colégio Marista se prepara para o retorno das aulas presenciais

A direção do Colégio Marista de Santo Ângelo, que pertence à rede particular de ensino, divulgou nesta semana um cronograma de retorno das aulas presenciais em que alerta para o retorno do ensino médio, educação infantil e ensino fundamental – II ainda no mês de outubro, no entanto, depende da manutenção da atual classificação de risco do município, que se mantém na Bandeira Laranja.

CONFIRA O CRONOGRAMA Ensino médio 19/10 / Educação infantil 20/10 / Ensino Fundamental – II, 28/10 / Ensino Fundamental – I, 12/11.

A direção da escola emitiu aviso aos pais dos alunos e informou que a agenda de retorno está de acordo com o decreto estadual e ratificadas pelo Decreto Municipal nº 3953 de 28 de setembro.

Segundo um documento encaminhado para os familiares a volta às aulas no modelo presencial é uma opção da família. Para aquelas que desejarem manter os filhos em casa, as aulas serão transmitidas ao vivo da sala de aula pela plataforma Teams, ferramenta que já está em utilização pelos professores e alunos.

A coordenação pretende organizar as turmas presenciais conforme o resultado de uma pesquisa que vai consultar a opinião dos pais. Neste questionário será possível manifestar a intenção da família de mandar o filho para o colégio ou não.