Centro Clínico Veterinário da URI está em fase de conclusão

Um Centro Clínico Veterinário de Pequenos Animais está sendo criado na URI, campus Santo Ângelo. O projeto possui 890m² de área construída, em dois andares. O prédio deverá abrigar diferentes atividades, visando capacitar o aluno a se tornar um médico veterinário com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, através do uso de vários laboratórios que contribuirão para as práticas do curso de Medicina Veterinária

De acordo com o Professor Médico Veterinário Carlos Wilges “os laboratórios devem entrar em funcionamento já neste primeiro semestre, como é o caso do Laboratório de Patologia Clínica, e o Laboratório de Diagnóstico por Imagem, em que os alunos irão realizar suas aulas práticas, com a indispensável presença de animais para o desenvolvimento de competências e habilidades, dentro da instituição, tendo previsão de até o final do ano dar início ao atendimento e prestação de serviços veterinários à comunidade”

Já o Centro Cirúrgico vai comportar sua própria rotina, com procedimentos de todos os graus de complexidade, assim como as aulas práticas de Técnica Cirúrgica. Para suprir suas necessidades, o prédio abriga também o Centro de Material e Esterilização, além de salas para atividades práticas dos futuros profissionais, Internação de caninos e felinos, bem como uma área de Isolamento para Doenças Infectocontagiosas.

Segundo o Coordenador do Curso de Medicina Veterinária, Professor Vitor Girardello, “o Centro Clínico Veterinário vai qualificar ainda mais o curso. Ele foi projetado para atender toda a demanda acadêmica da Medicina Veterinária, com equipamentos da mais alta tecnologia disponível, além de contar com toda a estrutura para a realização das aulas. A direção investiu em torno de R$ 1 milhão, em um momento delicado que estamos passando, para melhorar cada vez mais a qualidade do curso”.