A partir da próxima segunda-feira, 03, até o dia 14 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) realiza a renovação do cadastro para o transporte escolar do ano letivo de 2020, que começará no dia 19 de fevereiro para os alunos da rede pública de ensino, nas 41 escolas do município.

Para realizar a inscrição, os pais ou responsáveis, devem ir até a Secretaria de Educação, na Rua Antônio Manoel, 1414, no período das 7h30min às 13h30min, munidos de Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento, atestado de matrícula e comprovante de residência.

Conforme o secretário municipal de Educação, Valdemir Roepke, nos anos de 2018 e 2019, o transporte escolar funcionou com 14 linhas próprias e 10 linhas terceirizadas. “No ano passado, as 14 linhas próprias do município transportaram 685 alunos, totalizando 1.409 quilômetros ao dia. Nas linhas terceirizadas, houve o transporte de 698 alunos, totalizando 1.798 quilômetros ao dia e 1.383 estudantes beneficiados”, explica.

O transporte escolar é concedido a todos os alunos que residem a mais de dois quilômetros da escola e àqueles que não possuem uma instituição de ensino próxima de suas residências. Aos novos alunos que utilizarão o transporte escolar, o período de cadastramento será iniciado a partir de 2 de março, caso exista a possibilidade de vaga.