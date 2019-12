Adilson Ribeiro Paz Stamberg será empossado diretor do IF Farroupilha

Adilson Ribeiro Paz Stamberg foi eleito diretor do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo e a posse será efetivada no próximo dia 30 de dezembro. O mandato será de um ano e a votação foi realizada no dia 21 de novembro.

Duas chapas participaram da disputa: uma delas liderada pelo professor Adilson que teve como eixos temáticos – Aproximar, democratizar e desenvolver e a outra, pela Professora Adriana Kemp – Democratizar, educar e integrar.

A chapa do Professor Adilson conquistou 52,73% dos votos, enquanto a professora Adriana, 29,81. A escolha foi realizada por votação, na qual, servidores, professores e alunos da instituição puderam opinar por meio do voto secreto. As informações detalhadas sobre o resultado da votação foi publicada no edital Edital nº 461/2019 – Consulta para o Cargo de Diretor Geral do Campus Santo Ângelo do IFFar – Resultado preliminar.

Deixa o cargo a Professora Rosane Pagno, que liderou o campus entre os anos de 2017 até 31 de dezembro de 2019.

O professor Adilson Ribeiro Paz Stamberg possui Doutorado em Administração pela Universidad Nacional de Misiones/AR; Mestrado em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul/RS; Especialização em Gestão Agroindustrial pela Universidade Federal de Lavras/MG; Licenciatura em Educação Profissional – Habilitação em Administração Rural, Agricultura e Zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria/RS; Bacharelado em Administração pela Universidade Norte do Paraná/PR.

Completou em 2018, 28 anos de experiência como Docente da Educação Profissional e Tecnológica, atuando nas áreas do conhecimento de ciências agrárias e ciências sociais aplicadas, e no exercício da Função de Gestão, atuando como Diretor Geral, por três mandatos, em escola de educação profissional da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul. Na rede pública federal, no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia, exerceu a função de Coordenador de Curso Técnico em Agropecuária e Coordenador de Extensão.

No Instituto Federal Farroupilha – Campus São Borja, exerceu a função de Coordenador de Extensão e Diretor de Pesquisa, Extensão e Produção. No Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Ângelo, exerceu a Função de Diretor de Pesquisa, Extensão e Produção e Diretor Geral Substituto, e atualmente neste Campus, exerce o Cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ministrando os componentes curriculares de Administração Rural, Elaboração de Projetos Agrícolas e Empreendedorismo, nos Cursos Técnico em Agricultura e de Graduação em Tecnologia de Gestão do Agronegócio. Também coordena como Líder do Grupo de Pesquisa em Gestão de Organizações Rurais e Desenvolvimento, atuando principalmente nas linhas de pesquisa em administração rural, sistemas de produção e desenvolvimento regional.

IFFAR SANTO ÂNGELO

No município de Santo Ângelo, o IFFar iniciou suas atividades no ano de 2013, e atualmente oferece: – Cursos de Ensino Médio Integrado – Cursos Subsequentes – Cursos Superiores, são eles:

Técnicos integrados

ao ensino médio

Curso Técnico em Agricultura Integrado – 35 vagas; 2 Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Integrado – 35 vagas ; 3 Técnico em Estética PROEJA Integrado 35 vagas; 4 Técnico em Administração Integrado – 35 vagas

Cursos Subsequentes

– Técnico em Enfermagem Subsequente – 30 vagas

Cursos Superiores

– Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet – 35 vagas

– Curso Superior de Licenciatura em Computação – 40 vagas

– Curso Superior de Tecnologias em Gestão do Agronegócio – 35 vagas

– Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética – 30 vagas