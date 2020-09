Lançamento histórico da Revista O Mensageiro

Moda, fotografia, estilo e personalidades de destaque no universo social de Santo Ângelo ganharam o brilho da edição 58 da Revista O Mensageiro. A Rua 25 de julho foi iluminada na noite de quinta-feira, dia 18, para um lançamento atípico e histórico, pois a revista foi entregue no sistema drive-thru e também contou com a transmissão ao vivo pelas mídias digitais.

Na live conduzida pelo jornalista e cerimonialista, Amauri Lírio, além da apresentação do impresso que teve como destaques na Capa o empresário Thiago Prado e o Bebê Destaque de Santo Ângelo, Antônia Loff, transmitiu para o público que acompanhou da poltrona de suas casas, um desfile que mostrou as novidades da coleção primavera verão da Loja Abusiva.

O conteúdo da revista neste ano traz um suplemento de moda “turbinado” assinado por Bruna Bassani. Destaca ainda o universo de pessoas empreendedoras, ousadas e de bem com a vida. O conteúdo é regado pelas legendas descontraídas do jornalista Amauri Lírio que revela talentos e o modo de ser de pessoas que protagonizam em todos os setores da sociedade.

Durante a cerimônia de lançamento os parceiros comerciais do Jornal e Revista O Mensageiro também foram lembrados e valorizados, pois mesmo com as incertezas provocadas pela pandemia, mantiveram viva a chama que faz a roda social girar com ações de sucesso em Santo Ângelo.