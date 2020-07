Sicredi União RS lança campanha promocional com intenção de fortalecer a economia local

A Cooperativa Sicredi União RS atua em 39 municípios das regiões Noroeste e Missões. Com inspiração no movimento cooperativo lançou na última quinta-feira, dia 17, a Campanha Promocional que pretende estimular associados e não associados a realizarem suas compras onde residem, afim de, cooperar com o desenvolvimento da economia local, visto o cenário de impacto da pandemia de COVID-19.

As empresas que desejam ser parceiras desta Promoção devem se cadastrar pelo site da Cooperativa ou pelo link: https://sicrediuniaors.com.br/empresas-parceiras até dia 26 de julho. Sem custo para os participantes toda a ação será promovida e organizada pela Sicredi União RS. Podem se inscrever empresas que estão formalmente constituídas e emitem nota fiscal eletrônica ou documento fiscal de venda de mercadorias ou prestação de serviço legalmente válidos, que estão localizadas nos 39 municípios da área de atuação da Sicredi União RS (https://sicrediuniaors.com.br/atuacao) e que sejam associadas ou vinculadas a uma das seguintes entidades: Sicredi União RS, Sindilojas, ACI ou CDL.

Como vai funcionar a Promoção?

Associados e não associados, pessoas físicas ou jurídicas que residem na área de atuação da Cooperativa e que comprarem nas empresas participantes da promoção poderão concorrer a prêmios. A cada nota fiscal, a partir de R$ 50,00 em compras, o consumidor recebe um número da sorte. Por exemplo: se o cupom fiscal for de R$ 125,00, o consumidor terá direito a 2 (dois) números da sorte, sendo que quantidade de números da sorte, diária, é limitado a 10, por participante. Para a geração do número da sorte será necessário o consumidor cadastrar a nota fiscal no hotsite da Promoção.

Quais são os prêmios?

No total a Cooperativa vai distribuir R$ 1.307.000,00 em premiação. Serão 2.134 vales-compra no valor de R$ 500,00 distribuídos entre os municípios da área de atuação da Sicredi União RS; 12 vales-compra no valor de R$ 10 mil, sorteados entre todos os consumidores participantes da Promoção na região; 12 poupanças no valor de R$ 10 mil, sorteados entre todos os consumidores participantes da Promoção.