Sicredi será investidora na Feaagri Missões

Em 2022 ocorre 10ª FEAAGRI que tem como foco valorizar as agroindústrias e a agricultura Familiar da região das Missões. A feira está confirmada para o período de 3 a 7 de setembro, no Parque de Exposições Siegfried Ritter, em Santo Ângelo

O Gerente da Unidade da Sicredi da Andradas Ivan Carlos Marmitt Hentges , juntamente com a gerente da Sicredi do Bairro Pippi Cristina Brondani, e o gerente da Sicredi da Getúlio Vargas Rafael Bica, estiveram na manhã de ontem (23), visitando o presidente da 10ª Feaagri Missões 2022, Daniel Casarim, para confirmar que a Sicredi será investidora da Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar – Feaagri Missões, que ocorrerá de 3 a 7 de setembro de 2022, no Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter, em Santo Ângelo RS. Também esteve presente ao ato, a Técnica Agrícola do Sindicato Talita Santos da Rosa.

A Feira teve de ser adiada por dois anos, em razão da Pandemia da Covid-19, e sua efetiva execução está confirmada para setembro de 2022.

A feira é realizada de dois em anos e a nona edição aconteceu em 2019, com mais de 40 mil visitantes e cerca de 200 expositores.

A Comercialização de espaços

Está sendo efetuada pela secretaria executiva da feira, presencialmente no Parque de Exposições. Informações pelo fone/whats 55 99975 1237, ou feaagrimissoes@gmail.com .