Servidores estaduais receberão parcelado

Para o pagamento da folha de abril o Governo do Estado anunciou que será adotado novamente o pagamento por grupos e parcelas. O primeiro pagamento quinta-feira 30, com a quitação do grupo de servidores que recebem líquido até R$ 1,1 mil (12,9% dos vínculos).

O próximo pagamento está previsto para o dia 11 de maio, com a quitação do grupo de servidores que recebe líquido até R$ 1,5 mil (26,6% dos vínculos). Quem recebe acima deste valor terá seu salário quitado no sistema de parcelas. Segundo o Tesouro do Estado, o primeiro depósito deve acontecer no dia 12 de maio, no valor de R$ 1,5 mil.

Os demais pagamentos serão confirmados pela Secretaria da Fazenda até 12 de maio.

O governo prevê a queda na receita de maio. Segundo estimativas da secretaria, as perdas de arrecadação de ICMS no próximo mês estão previstas, hoje, em cerca de R$ 900 milhões, com queda de 30% sobre os valores planejados anteriormente à crise. Somente no mês de abril, a perda está sendo confirmada em R$ 750 milhões para todos os tributos e R$ 588 milhões a menos só no ICMS.

13º salário

A quarta parcela do 13º salário de 2019 será depositada aos servidores do Poder Executivo também nesta quinta-feira (30/4).