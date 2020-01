Nota Fiscal Gaúcha tem prêmio instantâneo

Uma novidade está sendo lançada para tornar a participação do cidadão no Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) ainda mais atrativa. O Receita da Sorte é um prêmio instantâneo que possibilita que o consumidor faça a leitura do QR-Code da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) e seja premiado na hora da compra. Assim, além do sorteio mensal, que acontece sempre no final do mês, há agora uma nova modalidade na qual o cidadão concorre a prêmios em dinheiro instantaneamente.

A participação ocorre por meio do aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha, disponível gratuitamente no Google Play e na App Store. O cidadão, com seu tablet ou smartphone, abre o aplicativo, seleciona o ícone Receita da Sorte, aponta a câmera do dispositivo móvel para o QR-Code e aguarda o resultado. Caso seja contemplado, a informação é imediata.

A nova modalidade de sorteio serve apenas para notas fiscais com QR-CODE (NFC-e). Outra regra define que o limite de “leituras” (do QR-Code) é de até três notas do mesmo estabelecimento por dia. O ciclo diário inicia sempre às 00h00min01s, a participação, contudo, depende de a NFC-e conter o CPF da pessoa logada no aplicativo e de a nota ser válida, ou seja, ter sido emitida e autorizada eletronicamente pela Secretaria da Fazenda do Estado.

Para resgatar o prêmio, é necessário fazer o login no site do Programa Nota Fiscal Gaúcha e acessar o item “CONSULTA PRÊMIOS”. Em caso dúvidas, o cidadão pode entrar em contato por telefone pelo número 0800 541 23 23, com funcionamento de segunda a sexta, das 10 às 17 horas.

Para se cadastrar no NFG, basta o número de seu CPF e a data de nascimento.

A Receita da Sorte, modalidade de premiação instantânea que está sendo lançada, visa potencializar ainda mais os resultados e incrementar a participação da sociedade no exercício da cidadania fiscal. Novas ações estão previstas para 2020.