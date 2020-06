Lotéricas se tornam os locais mais frequentados da cidade

Com atendimento restrito nos bancos as lotéricas se tornam locais visados pela população. Na tarde de segunda-feira, dia 15, enquanto políticos discutiam a “cor da bandeira” e as metodologias de distanciamento social a serem adotadas nos municípios missioneiros, a população seguia sua rotina de pagar e receber contas formando filas, principalmente em frente das loterias, prestadores de serviços financeiros considerados essenciais.

O Modelo de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul estabelece para os serviços financeiros, lotéricas, bancos e similares, quando em situação de Bandeira Vermelha, alto risco de contágio, o funcionamento com 50% dos funcionários no mesmo turno de atendimento, evitando assim, a permanência de muitas pessoas no mesmo local. No caso da bandeira laranja é autorizado o funcionamento com 75% dos funcionários e demais medidas de higiene e distanciamento.

Confira quais tipos de serviços são feitos nas lotéricas:

Pagamentos

• Contas de água, luz, telefone, tributos até R$ 2.000,00

• Boleto caixa até R$ 2.000,00

• Boleto de outros bancos até R$ 1.000,00

• Prestação habitacional até R$ 2.000,00

• Cartão de crédito caixa até R$ 2.000,00

Saques

• Conta Caixa corrente e poupança e Conta caixa fácil – Dias úteis das 6h às 8h R$ 500,00

• Conta Caixa corrente e poupança e Conta caixa fácil – Dias úteis das 8h às 16h R$ 2000,00

• Programas e benefícios sociais – Todo o valor

• Benefício do INSS – Todo o valor

• Seguro Desemprego – Todo o Valor disponível

• PIS (abono ou rendimento) – Todo o valor disponível

• FGTS – Até R$ 1500,00

• Saque compartilhado Caixa e BB – Máximo de R$ 300 por dia, Limitado a três saques por dia

Depósitos

• Realizados em conta corrente, conta poupança ou conta Caixa Fácil – Até R$ 3000,00 limitados a três por dia – Finais de semana e feriado – Até R$ 500,00

Consultas

• Saldo conta da caixa e saldo compartilhado conta Caixa BB.

Recargas

• Telefones pré-pagos – Todas as operadoras

Serviços

• Abertura da conta caixa fácil (corrente ou poupança)– Mediante documentação de identificação válida Original e cópia e CPF.