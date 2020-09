Lançamento oficial do Festival Cidade das Tortas

O Festival Cidade das Tortas ocorrerá entre os dias 1º e 12 de outubro em Santo Ângelo e durante o evento a população poderá adquirir variados sabores de tortas diretamente dos estabelecimentos participantes e também pela modalidade delivery.

A organização do evento é conjunta entre a Prefeitura de Santo Ângelo, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal do Turismo Esporte, Lazer e Juventude, e também o SESC/Fecomércio e SENAC.

Para mais informações, acessar o Facebook do festival em: www.facebook.com/Festival-Cidade-das-Tortas, ou entrar em contato com a Prefeitura de Santo Ângelo, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal do Turismo Esporte, Lazer e Juventude.

Empresas participantes

1. Padaria Paneoli

2. Kemper’s Haus

3. Padaria Paladar

4. Padaria Santo Ângelo

5. Padaria Avenida

6. Padaria e Confeitaria Super Pão

7. Padaria Nosso Pão

8. Weinert e Cia Ltda – Matriz

9. Weinert Filial

10. Casa de Chá Frau Hintz

11. Padaria e Confeitaria Panilar

12. Milaneska

13. Luciana Callegaro Doces

14. Divina Gula Doceria

15. Agroindústria Brutti

16. Pães do Otto

17. Delicado – Pães e Doces

18. Delícias Ferretti sem glúten e sem lactose

19. Padaria Molinar

20. Padaria Nossa Senhora Aparecida

21. Padaria Doce & Sabor

22. Padaria Pão Sul

23. Padaria Pão da Casa

24. Padaria do Otto 2

25. Fran Cupcakes e Doces

26. Tekoha Café

*Com informações das secretárias de Indústria e Comércio e Turismo, Lazer e Juventude.