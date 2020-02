Inscrições para curso intensivo de Cabeleireiro

O Senac Santo Ângelo está com inscrições abertas para o curso de Cabeleireiro Intensivo. As aulas iniciam no dia 2 de março e serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 22h30. Para participar, é necessário Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos.

A formação, com carga horária de 250 horas, é direcionado para quem procura uma formação de curta duração em procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos. Focado na prática, prepara profissionais para realizar corte, penteados e procedimentos de cuidados e químicos nos cabelos.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/santoangelo ou presencialmente na escola, localizada na Travessa João Meller, 179, Centro. Mais informações pelo telefone (55) 3313-3111.