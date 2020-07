Grupo Fricke anuncia investimentos de R$ 6 milhões em Santo Ângelo

O Grupo Fricke anunciou a construção de um Centro Comercial e Logístico em Santo Ângelo, investimento de cerca de R$ 6 milhões em área de 26 mil metros quadrados às margens da Avenida Salgado Filho com a ERS 218, com previsão de abertura de vinte novas vagas de trabalho.

A inauguração do novo empreendimento está agendada para o dia 22 de março de 2021, dia do aniversário de emancipação político-administrativa do município.

O anúncio foi feito pelos diretores do grupo, Carlos Fricke (diretor Presidente), e Martinho Kelm (diretor Executivo), ao prefeito Jacques Barbosa, em reunião na manhã desta sexta-feira, 24, com a participação do secretário municipal de Indústria e Comércio, João Baptista Santos da Silva; do arquiteto responsável pelas obras da empresa em Santo Ângelo, Frederico Hermann Batista; e dos corretores Geovani Gisler e Eduardo Zalewski, da Mirá Consultoria imobiliária.

O Grupo Fricke tem 50 anos de atuação no mercado varejista de material de construção com quatro lojas na região, uma delas em Santo Ângelo. Segundo Martinho, o investimento vai ampliar o espaço comercial e de distribuição de materiais de construção, setor que vem mostrando crescimento exponencial no município, despertando o potencial empreendedor do grupo. “Santo Ângelo é um polo estratégico para a expansão do grupo e as formas de incentivo do município são muito inteligentes”, declarou o diretor Executivo.

Com base na Lei de Incentivos fiscais e para-fiscais, o prefeito Jacques Barbosa colocou o Governo Municipal à disposição do grupo empresarial para a ampliação da empresa, ouvindo e encaminhando as demandas dos diretores para a consolidação do empreendimento em Santo Ângelo.