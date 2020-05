Aula aberta sobre turismo e comunidades tradicionais nesta segunda-feira

Turismo e Patrimônio Cultural, Discussão sobre Povos e Comunidades Tradicionais e o Turismo, é o tema central da aula aberta online, que acontece na próxima segunda-feira (11/05), às 19h, através do https://global.gotomeeting.com/join/243859021. Participa a extensionista rural da Emater/RS-Ascar, Regina Miranda, o doutor em Antropologia Social, Edgard Barbosa Neto, e o docente e consultor em Turismo, Rafael Freitag.

A promoção é do Curso de Bacharelado em Turismo do Instituto Porto Alegre (IPA), através da disciplina de Turismo e Patrimônio Cultural.

A professora responsável pela atividade, que também é turismóloga e extensionista da Emater/RS-Ascar, Fernanda Costa da Silva, adianta que os temas de raça, cor e etnias e os patrimônios culturais envolvidos serão discutidos pelos painelistas, a partir de suas experiências de trabalho, abordando a relação de povos e comunidades tradicinais com o turismo, “bem sobre como podemos ajudar, inclusive enquanto cidadãos, para prestar apoio a essas comunidades”. Fernanda ressalta que o evento objetiva ainda deixar recomendações de como o turismo deve se portar após a pandemia do cornavírus (Covid-19) em relação a esses povos e comunidades.

PARTICIPAÇÃO

Para participar da aula online aberta, é possível ingressar através do telefone, discando United States: +1 (571) 317-3122, com o código de acesso 243-859-021.

Para quem acessar pela primeira vez o GoToMeeting, é preciso obter o aplicativo através do https://global.gotomeeting.com/install/243859021.