Circuito de Negócios Agro ‘BB’ e os 30 anos da Feira dos Produtores Rurais

O Banco do Brasil promove em 100 municípios gaúchos o Circuito de Negócios Agro e o pré-lançamento da Expodireto 2022, em Santo Ângelo, será em parceria com a Feira dos Produtores Rurais que completa 30 anos em fevereiro. Portanto, na próxima quarta-feira, dia 23, consultores e especialistas em crédito rural da agência local do Banco do Brasil estarão recepcionando agricultores e investidores do “agro” neste espaço de venda de alimentos oriundos da agricultura familiar

Três décadas da Feira dos Produtores Rurais de Santo Ângelo

A feira de Santo Ângelo comemora o aniversário de três décadas e atualmente tem como local de exposição semanal os pavilhões localizados na Av. Venâncio Aires, próximo ao Fórum da cidade. Nesta feira os agricultores e empreendedores das agroindústrias interagem com a comunidade e também promovem, no segundo sábado de cada mês, o Café Colonial.

Circuito de Negócios Agro

No evento da próxima semana os programas de crédito rural aportados pelo Banco do Brasil estarão na pauta do dia. A equipe de especialistas do setor rural do Banco estarão tirando dúvidas e expondo as possibilidades de financiamento.

Além disso, haverá uma exposição de máquinas e implementos agrícolas em parceria com revendas de Santo Ângelo.

Durante o aniversário de 30 anos da Feira dos Produtores Rurais de Santo Ângelo haverá o convite para os produtores rurais visitarem a Expodireto 2022, considerado um dos maiores eventos voltados ao agronegócio do Rio Grande do Sul, que ocorre de 7 a 11 de março, na cidade de Não me Toque (Rio Grande do Sul).

O Circuito de Negócios Agro do Banco do Brasil ocorre em todo território nacional com o objetivo de garantir um ambiente favorável para o fechamento de negócios. A partir das 9h a população já poderá consultar os especialistas em crédito agrícola disponibilizados pela agência do Banco do Brasil no espaço da feira de Santo Ângelo.