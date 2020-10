A campanha anual “Um sonho de natal” será reeditada pelo Sindilojas Missões em 2020

Um Sonho de Natal promovido pelo Sindilojas Missões está na sua 5ª edição e tem o propósito de incentivar consumidores a comprar no comércio credenciado na campanha e também valorizar os vendedores que realizam as transações comerciais que geram os cupons. A cada R$ 50,00 gastos o consumidor ganha um cupom para concorrer a vales compras, bolsas de estudo entre outros prêmios que fazem parte desta promoção. O sorteio será realizado no dia seis de janeiro e mais de 75 empresas já aderiram a campanha.

Uma das primeiras ações é a web-palestra motivacional gratuita organizada em parceria com o Senac no dia 5 de novembro. Esta palestra é direcionada aos vendedores de lojas comerciais e empreendedores interessados em participar.

Para aderir à Campanha

O investimento é de R$ 150,00 para associados no Sindilojas Missões e R$ 180,00 para não associados. “Um sonho de natal” inicia dia 3 e segue até o dia 31 de dezembro. O valor pago para aderir dá direito ao Kit entregue às empresas participantes composto por 1 urna, 1 cartaz, e 1 bloco com 100 cupons fiscais.

O Sindicato do Comércio Varejista de Santo Ângelo, entidade representativa do comércio patronal foi fundado em 12 de abril de 1983, tem a missão de promover a integração e o desenvolvimento do comércio varejista, fomentando a excelência da categoria e o seu relacionamento com os consumidores e a comunidade.

Reunião Zoom agendada

Tópico: Palestra Motivacional

Data: 5 nov 2020

Hora: 19hs

Link – https://us02web.zoom.us/j/89829632411?pwd=eGRjKytVdFZFakVwTU94ZXBVMitldz09

ID da reunião: 898 2963 2411 Senha de acesso: 2020

“Um sonho de natal”

A cada R$ 50,00 gastos nas lojas conveniadas o consumidor tem direito a um cupom e concorre aos seguinte prémios:

1 Bolsa de estudos para Curso de Idiomas Senac Comunication 1 and 2 – SENAC Santo Ângelo,

1 pacote de 3 meses de academia online – SESC Santo Ângelo,

1 Vale compras de R$ 2000,00,

3 Vale compras de R$ 1000,00,

4 Vale compras de R$ 500,00 e

5 Vale compras de R$ 400,00, para ser utilizado nas empresas participantes)

O vendedor também terá a oportunidade de concorrer ao mesmo tempo, pois há mais de 15 vale compras de R$ 200,00 cada somente para os vendedores.