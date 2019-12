“Agenda 2030” será inspiração para as inovações sustentáveis de nossa cidade

A Zona de Inovação Criativa e Sustentável de Santo Ângelo (ZISSAN) foi um dos destaques no ONU – Habitat Urban Thinkers Campus Porto Alegre. O evento foi realizado de 14 a 19 em cinco locais diferentes da capital gaúcha. Nestes encontros, foram realizados seminários e debates em que as lições da ZIS de Porto Alegre e da ZIS internacional, sediada na Cidade do Panamá (ACTA) também foram apresentadas e debatidas.

A experiência da ZISSAN foi apresentada por Helenice Reis que compartilhou com os participantes do evento, as ações criativas e inovadoras que resultaram a partir da implantação do projeto em Santo Ângelo.

Helenice compreende que Santo Ângelo está ganhando destaque devido a descentralização das ações que compõe a ZISSAN, principalmente por adotar uma proposta que tem a participação de quatro setores: Público, privado, instituições de ensino e a comunidade (na linguagem da especialista: quadrupla hélice).

Helenice Reis conclui que a “Zona de Santo Ângelo” já é uma referência para outras regiões do Estado, Brasil e, principalmente, em sintonia com uma tendência mundial que se apoia em uma nova economia baseada em inovação, criatividade e sustentabilidade.

A confiança e o otimismo estão em função do envolvimento de vários segmentos sociais com a Zissan. “Santo Ângelo está se tornando uma referência para o Estado e a participação em eventos deste porte atraem olhares atentos para o nosso projeto”

“Vamos trabalhar os objetivos sustentáveis da ONU em todas as atividades de inovação da ZISSAN”, adiantou Helenice.

AGENDA 2030 E OS “OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável