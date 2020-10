Vencedores do 7º Concurso de Fotografias

Os jurados escolheram a foto “Apesar de você amanhã há de ser outro dia”, de Piero Gheller Veronese, como a grande vencedora do 7º Concurso Amador de Fotografias de Santo Ângelo, que teve como tema “Tecendo Amanhãs”, encerrado no final da tarde da última sexta-feira (16), com o anúncio dos ganhadores.

Além de Piero Veronese, o concurso premiou a foto “A felicidade nas coisas simples da vida”, registrada por Laura Steinhaus como segunda colocada e “Solidão a dois”, de Ariane Rebelato, na terceira colocação.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Marco André München, os vencedores receberão a premiação do concurso na próxima semana, em cerimônia simbólica na Secretaria Municipal de Cultura.

A avaliação esteve a cargo da comissão julgadora do 7º Concurso Amador de Fotografias, que analisou as 20 fotografias inscritas, que foi formada pelo secretário de Cultura, pelo fotógrafo Fernando Gomes e pela advogada Kayana Diebold Veronese.