Lançada oficialmente a exposição permanente do Querubim Missioneiro

A exposição permanente do Querubim Missioneiro foi lançada oficialmente na noite de quinta-feira, dia 5, com a presença do pesquisador da PUCRS/RS, Edison Hüttner, responsável pelo projeto de restauração desta escultura de arte sacra jesuítico/guarani, que já pertencia a reserva técnica do Museu José Olavo Machado de Santo Ângelo, mas estava recoberta de pintura e camadas de gesso que não permitiam identificar suas características originais. Acompanharam a cerimônia de apresentação do Anjo Querubim a equipe da Secretarias municipais da Cultura, Turismo e do Museu Municipal José Olavo Machado.

O professor e doutor – pela Universidade Jesuíta de Roma – Edison Hüttner, realizou o trabalho de restauração na Oficina Museográfica do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) da PUCRS, com orientação da artista plástica Carla Rigotti e contribuições na restauração do doutorando do curso de Pós-Graduação em História, Cláudio Lopes Preza Junior.

A imagem do Querubim, o anjo missioneiro, está aberta para a visitação mediante agendamento no Museu Municipal Dr. José Olavo Machado. Esta escultura possui 60 centímetros de altura e 47 cm de largura, pesando 5,2 quilos. É de madeira esculpida policromada e tem encaixe nos braços e nas pernas, além de duas aberturas para colocação das asas. Esta arte missioneira está fixada no interior do museu de modo que fique suspensa, no alto, por meio de fios.

Segundo um parecer técnico sobre a origem da peça elaborado pela museóloga Raquel Furtado Durans, do Iphan, o anjo pertencia a uma senhora que morava numa fazenda em Santa Tecla e estava lá desde 1896. A dona da fazenda veio morar em Santo Ângelo e doou a imagem para o Museu Municipal Dr. José Olavo Machado.