“Música ao Fim de Tarde” tem live nesta sexta-feira

Desde que a pandemia do novo Coronavírus chegou ao Brasil, diversos serviços foram paralisados, entre eles, os de entretenimento e cultura. Para se adaptar a essa nova realidade o “Música ao Fim de Tarde” chega a sua terceira live. O programa “Música ao Fim de Tarde”, da Secretaria Municipal da Cultura, ganha mais uma vez as redes sociais, seguindo recomendações das organizações de saúde para evitar aglomerações em razão da pandemia.

Nesta sexta-feira, 08, às 21 horas, a live no Facebook é de Cleverson de Oliveira & Família e pode ser acessado pelo link https://www.facebook.com/cleversonoliveiraefamilia/

Cleverson Oliveira & Família, é um grupo musical que vem das Missões, de Santo Ângelo. Tem como objetivo levar a música gaúcha, missioneira e latino-americana por onde passa e já tem na bagagem premiação em vários festivais no Brasil e na Argentina.

Tem como diretor do grupo Cleverson Oliveira, acordeonista, cantor, produtor e arranjador. Com 20 anos de carreira já teve passagem por grandes grupos da música gaúcha. Atualmente tem parceria com seus filhos e amigos para levar um pouco da arte e alegria pelos lugares por onde passa.