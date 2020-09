Habilitados os projetos do Festival Multiartes

Foram selecionados 44 projetos do Festival Multiartes-Cidade dos Anjos, que beneficiará artistas prejudicados pela pandemia. Destes, 28 projetos serão contemplados com recurso de R$ 70 mil, recebendo R$ 2,5 mil cada. Foram selecionados projetos culturais de pessoas físicas e jurídicas de direito privado para receberem financiamentos do Fundo Municipal de Cultura (FMC).

Os 44 projetos foram listados pela Comissão de Análise Técnica (CAT) para o Edital 01/2020 “MULTIARTES-Cidade dos Anjos”. Conforme análise da comissão julgadora, segue ao lado a lista dos projetos habilitados. Salientamos que conforme item 7.4, da decisão da Comissão de Análise Técnica, caberá recurso no prazo de 27 e 28 de agosto de 2020.

Projetos:

Música além da alma;

Quando um missioneiro canta;

Memória e patrimônio cultural na sociedade contemporânea: diálogos interdisciplinares;

Keny Rogers e amigos;

Credo da paz;

Tributo acústico: as grandes trilhas sonoras do cinema;

Tmatz looper: uma experiência musical;

Danilo Artesanatos: técnicas básicas de reutilização de madeiras;

Produção de livro libras/português;

Pinta pinta;

O combate e a lagoa da mortandade;

Dance em casa com a profissom;

Roots Rock e Reggae;

Teatro bonecos e livros;

Odilon Bilia: show de gaita raízes das Missões;

Sucessos de bailão;

Contos nas mãos;

Asas protetoras;

Acústico Capitu: reforçando laços;

Reciclagem em jeans;

Dance comigo;

A música ensina: educação e multiculturalismo;

Artes a mão, Movimentart;

D’Escobar concept;

Clássicos do Rock;

Neiva;

O papel do pai no desenvolvimento da criança;

Artesanatos sem fronteiras;

Ah, Margô!;

O lado oculto do eu;

Contaminando alegria;

Os guaipecas;

Duo de violões e voz: clássicos do rock lado B;

Oficina de desenho com lápis grafite;

2020: uma rede de memórias;

Oficinas virtuais: preservando culturas;

Passado eu você futuro;

Catedral Angelopolitana para o mundo;

Identidade artesanal e cultura guarani;

Pá-lhaçada;

Histórias e traços;

Piano e sax – duo;

Meraki imagens: fotografia para iniciantes;

Rico Lucas: senhor sulfírico.