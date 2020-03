Feira no aniversário do Município

A Feira Municipal das Agroindústrias e Agricultura Familiar foi anunciada durante o Brique da Praça realizado no último domingo, dia 8. A feira integra a programação de aniversário de Santo Ângelo e será realizada nos dias 21 e 22 com programação durante que iniciará às 7h e seguirá até às 22h. Na abertura da feira será cortada a torta em homenagem ao município de Santo Ângelo.

O prefeito Jacques Barbosa enfatizou que a Feira das Agroindústrias e Agricultura Familiar integra a programação dos 147 anos de Santo Ângelo e que a comunidade está convidada a participar deste e de todos os eventos. Lembrou de projetos importantes para o meio rural, como o projeto de saneamento, que é pioneiro no Estado. “A qualidade da água é imprescindível também para a qualidade dos produtos das agroindústrias de Santo Ângelo, agregando valor à produção, ampliando a possibilidade de emprego e renda no meio rural, levando alimentos saudáveis à mesa do trabalhador”.

PROGRAMAÇÃO

No sábado, 21, das 7 horas às 10h30min será realizado o Café Colonial Missioneiro. Das 7 às 22 horas será realizada a comercialização de produtos de agroindústrias e hortifrutigranjeiros. O ato de abertura oficial da feira está marcado para as 9 horas, com bolo de aniversário do Município. O Café Colonial Missioneiro terá cartão ao preço de R$ 20,00.

No domingo, 22, a programação contará também com o Café Missioneiro, das 7 às 10h30min. A comercialização será realizada das 7 horas ao meio-dia, inclusive com almoço.

A programação é uma parceria da APROCOHSA, SEMAGRI, Câmara de Vereadores, Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Acisa, CDL, Sindilojas, URI, Instituto Federal Farroupilha, SESC, FEAAGRI Missões e FENAMILHO.