Coral Voz das Missões participa de encontro estadual

O Coral Voz das Missões, da AABB Santo Ângelo, participa neste sábado, dia 30 do XVIII Encontro de Coros de AABBs do Rio Grande do Sul. O Evento será realizado na cidade de Canoas (RS) e contará com a participação de grupos de 12 cidades diferentes.

O Coral Voz das Missões, da AABB Santo Ângelo é composto por 27 integrantes, sócios e convidados, sob a regência de Claus Jerke. O evento cultural deste sábado reunirá coros de Canoas, Santo Ângelo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Caxias do Sul, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Antônio Prado, Encantado, Sobradinho e Taquari.

O encontro de coros tem o patrocínio cultural da FENABB (Federação Nacional das AABBs) e da BB SEGUROS e o evento terá transmissão pelo YouTube, a partir das 19 horas, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=lsxsF3bLvcU

Os ensaios do Voz das Missões são realizados na Sede Social da AABB Santo Ângelo, nas quartas-feiras as 19 horas, sendo aberto a participação da comunidade.