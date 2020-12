Concluída mais uma etapa do Concurso Internacional do ‘Cartaz sobre a paz’

A governadoria do distrito LD4 do Lions realizou na segunda quinzena de novembro o julgamento e a divulgação dos resultados de mais uma etapa do concurso internacional “Cartaz sobre a paz”. A edição 2020/21 tem como tema “A paz por meio do serviço” e contou com a participação de jovens estudantes entre 11 e 13 anos de idade de todo o distrito que é composto por 57 clubes em 45 cidades. Os trabalhos que obtiveram maior pontuação foram: 3°lugar – Lions Clube Santa Rosa Centro: Steffany Camargo, 2° lugar – Lions Clube Frederico Westphalen: Izadora Razia, e 1º lugar – Lions Clube Ijuí: Maria Eduarda Schreiber.

O concurso é direcionado para estudantes do ensino fundamental de escolas das redes pública e privada, com idade entre 11 e 13 anos. Neste concurso puderam expressar suas ideias sobre o tema: “A paz por meio do serviço”. O cartaz poderia ser confeccionado usando qualquer técnica que não usasse colagem, grampos, números, palavras em qualquer idioma, entre outras regras referentes ao formato e tamanho.

Foram avaliados critérios como originalidade, mérito artístico e expressão do tema do concurso. Segundo o regulamento divulgado, o concurso tem o objetivo de proporcionar aos participantes a reflexão sobre a paz no mundo, possibilitando-lhes expressar seus sentimento e impressões a cerca da paz, compartilhando com o mundo suas visões particulares.

A comissão julgadora foi composta pelo jornalista, cerimonialista e diretor do jornal O Mensageiro, Amauri Lírio, professora mestre em história, Claudete Boff e pelo comunicador visual e especialista em HQ’s (quadrinhos), Clayton Cardoso.

Foram classificados os três cartazes com maior pontuação que agora serão encaminhados para a terceira etapa, junto ao Distrito Múltiplo LD.