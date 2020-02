Escola do interior de Santo Ângelo reúne acervo de equipamentos e utensílios e promove o resgate histórico dos moradores do Distrito Sossego. Os objetos revelam costumes e hábitos e consequente o modo de vida dos antepassados.

Foi criado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida um espaço específico para expor estes objetos. A inauguração foi em 2019 e recebeu o nome “Colhendo Memórias Rurais Italianas”.

São ferramentas, utensílios domésticos e instrumentos em geral que preservam a memória e colaboram na consciência cultural dos alunos. A diretora Débora Mota afirma que somos, o que somos, por influência de nossos antepassados e neste sentido considera fundamental este trabalho de resgate histórico.

Um dos idealizadores do projeto é Oswaldino José Lucca, que é natural daquela região da cidade e está, em conjunto com a direção da instituição, garimpando peças para o museu. A ideia é ampliar a amostra e criar uma cobertura para equipamentos e veículos utilizados no transporte dos moradores e no cultivo da terra, como carroças, charretes, arados, plantadeiras, entre outros.