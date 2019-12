Casa do Papai Noel e passeios de dindinho

Foi aberta a Casa do Papai Noel na Praça Leônidas Ribas na noite de quinta-feira, dia 12. Um evento realizado pela Administração Municipal anunciou a presença do “Bom Velhinho”, neste dia muitas crianças já visitaram o local. O evento contou também com as apresentações da Banda do Colégio Onofre Pires, Cortejo Natalino com Rodrigo Santos e Amanda Mello e ONG Parceiros do Bem.

A programação é permanente após as 19 horas, quando o Papai Noel estará atendendo a comunidade na Praça. Os passeios de dindinho serão realizados das 19h30min às 22h30min.

A Casa do Papai Noel e o dindinho compõem a programação do Natal Cidade dos Anjos 2019, promovido pela Prefeitura com patrocínio da Caixa Federal/Governo Federal, Corsan/Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Tri Legal Tchê, Frigorífico Callegaro, Faculdade Santo Ângelo (FASA) e Faculdade CNEC/IESA, sob coordenação do Gabinete da Primeira-Dama e secretarias municipais de Cultura, Turismo, Meio Ambiente e Obras e Serviços Urbanos, com apoio dos demais setores da administração pública.

O ato de abertura da Casa do Papai Noel contou com as presenças do prefeito Jacques Barbosa; vice-prefeito Bruno Hesse; secretários municipais Neusa Cavalheiro (Cultura); Vando Ribeiro de Souza (Turismo) e Francisco da Silva Medeiros (Meio Ambiente); coordenador da programação, Antônio Cardoso; Demétrius Bigaran, diretor-geral da Faculdade CNEC; Daniel Casarin, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Gilberto Aiolfi, presidente do Sindilojas Missões e o 1º tenente Edson Spencer Machado, representando o comando do Corpo de Bombeiros Militar.

O prefeito Jacques Barbosa deixou uma mensagem natalina aos presentes e o Papai Noel chegou no dindinho acompanhado do cortejo natalino. Jacques entregou a chave da cidade ao “Bom Velhinho”, que depois da cerimônia recebeu as crianças para fotos.