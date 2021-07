Audição para participar da Orquestra San Angel Custódio

Secretaria de cultura do município de Santo Ângelo seleciona músicos para integrar um projeto de resgate da arte missioneira. A audição é feita com o envio de até dois vídeos de 1 minuto para o endereço digital –

https://forms.gle/UnM7dV5h3Tj7tdiQ8

Setor cultural de Santo Ângelo trabalha em um projeto de resgate da Música Barroca Missioneira, ou seja, a música erudita tocada no tempo dos Povos Missioneiros. Pretende-se criar a ‘Orquestra San Angel Custódio’.

Segundo informações da secretaria de cultura do município, o objetivo inicial é dialogar em torno do tema e reunir músicos com interesse neste estudo, para resgatar a musicalidade que fez parte deste período histórico nas missões jesuíticas e, a partir disso, formar a Orquestra San Angel Custódio.

Neste primeira etapa, a secretaria de cultura pretende liderar a realização de encontros virtuais para discutir a teoria musical, a história da música, técnica instrumental e performance. A orquestra será regida pelos Maestros Fábio Dalla Costa e Telma Gomes Pinto.

Até o dia 15 julho, músicos que possuam experiência musical podem se inscrever para a audição que se efetivará por meio digital. Basta enviar até dois vídeos de 1 minuto apresentando algum trabalho musical para o link https://forms.gle/UnM7dV5h3Tj7tdiQ8

Mais informações em orquestrabarrocamissioneira@gmail.com ou pelo fone: 055 3312-0184